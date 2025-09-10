В НСО усовершенствуют цифровые сервисы для участников СВО и их семей

Новосибирская область усиливает цифровую поддержку участников спецоперации и их семей.

В рамках этой работы в региональном министерстве цифрового развития и связи начал стажировку участник проекта «Герои НовоСибири» Денис Ростовцев.

Его задачей станет помощь в улучшении цифровых сервисов, включая электронные и проактивные услуги, а также каналы информирования о существующих мерах поддержки. Ожидается, что его опыт как активного пользователя digital-услуг поможет предложить полезные идеи для развития этих направлений.

Одной из ключевых задач стажировки станет участие в создании специального курса по безопасности в интернете. Этот курс призван защитить военнослужащих и их близких от мошеннических схем, которые нацелены на получение доступа к личным данным и финансам. Цель — повысить цифровую грамотность и помочь распознавать попытки обмана.

В рамках начального этапа стажировки Денис Ростовцев уже ознакомился с деятельностью министерства и посетил ряд ключевых инфраструктурных объектов региона.

