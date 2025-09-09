В Новосибирской области почти 1,5 тыс детей участников СВО поступили на бюджет

1 462 детей участников СВО поступили на бюджет в регионе.

В Новосибирской области 1 462 ребенка участников специальной военной операции поступили на бюджетные места в вузы и колледжи. Из них семь военных и 388 детей военнослужащих зачислены на бюджет по программам бакалавриата, а 154 ребенка бойцов — по специалитету.

Также в колледжи поступили 20 военных и 920 детей. Об этом сообщил Минобразования региона, пишет Om1 Новосибирск.

