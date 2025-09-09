82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 16:50
пробки
5/10
погода
+19.6°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 16:50
пробки
5/10
погода
+19.6°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
сегодня 15:15
общество

В Новосибирской области почти 1,5 тыс детей участников СВО поступили на бюджет

Фото: Сиб.фм

1 462 детей участников СВО поступили на бюджет в регионе.

В Новосибирской области 1 462 ребенка участников специальной военной операции поступили на бюджетные места в вузы и колледжи. Из них семь военных и 388 детей военнослужащих зачислены на бюджет по программам бакалавриата, а 154 ребенка бойцов — по специалитету.

Также в колледжи поступили 20 военных и 920 детей. Об этом сообщил Минобразования региона, пишет Om1 Новосибирск.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирские студенты выиграли 85 миллионов рублей на стартапы.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.