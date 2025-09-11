2 года назад самолёт с пассажирами посадили в поле под Новосибирком

12 сентября 2023 года при заходе на посадку в Омске на борту самолета, следовавшего рейсом из Сочи, сработала сигнализация, указывающая на низкое давление в гидросистеме.

Несмотря на подтверждение выпуска всех стоек шасси, командир воздушного судна принял решение отказаться от посадки и направиться на запасной аэродром в Новосибирске.

Как установило следствие, причиной инцидента стала ошибка в расчёте запаса топлива. Командир предположил, что стойки шасси не были убраны, а их створки оставались открытыми, что должно было привести к повышенному расходу топлива. На основании этих данных второй пилот произвёл расчёт, который показал, что горючего для полёта в Новосибирск достаточно. Однако это предположение оказалось ошибочным.

В реальности, когда до запасного аэропорта оставалось примерно 200 километров, на борту возникла острая нехватка топлива. Осознав критичность ситуации, командир успешно посадил лайнер на заброшенное поле, засеянное пшеницей. Его действия позволили избежать жертв среди 167 человек, находившихся на борту. Самолёт получил незначительные повреждения, а общий ущерб был оценен в 118 миллионов рублей. Позже авиакомпания провела демонтаж и эвакуацию воздушного судна.

Ранее Сиб.фм писал о том, что дело об этом воздушном инциденте передано в суд.