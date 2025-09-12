Большой праздник уже завтра от футбольной школы «Динамо»!

Мы используем файлы cookie и сервисы

аналитики (включая Яндекс.Метрику) для

улучшения работы сайта. Продолжая

использование сайта, вы соглашаетесь с

обработкой ваших персональных

данных в соответствии с

Политикой конфиденциальности

Хорошо