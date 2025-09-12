Большой праздник уже завтра от футбольной школы «Динамо»!

Уже завтра «Динамо» ждет всех любителей футбола в 13:00 на большой праздник спорта в «Спортбоксе» по адресу ул. Планетная, 53а
Успейте записаться прямо сейчас: +7923-733-03-05. Участие абсолютно бесплатно!
Вашего ребенка ждет настоящий фестиваль спорта:
-Подарки для участников от наших партнеров!
-Зажигательные квесты, веселые старты и конкурсы с аниматорами!
-Эксклюзивные мастер-классы от тренеров легендарного футбольного клуба «Динамо в Новосибирске»!
-Зрелищные показательные выступления!
-Яркие фото на память!
-И много футбола!
Партнеры мероприятия:
Автошкола МИГБИ, Парк активного отдыха Ствол, Den`s pizza, Семечки Жаро, Семейный развлекательный центр "Весёлый остров", сеть фирменных магазинов «Медный Великан», Sova Bar
0+
