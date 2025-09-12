82.76% -1.2
сегодня 17:39
общество
На правах рекламы реклама

Большой праздник уже завтра от футбольной школы «Динамо»!

Фото ООО «ФШ «Динамо Новосибирск»
Подпишитесь на Telegram-канал

Уже завтра «Динамо» ждет всех любителей футбола в 13:00 на большой праздник спорта в «Спортбоксе» по адресу ул. Планетная, 53а

Успейте записаться прямо сейчас: +7923-733-03-05. Участие абсолютно бесплатно!

Фото Большой праздник уже завтра от футбольной школы «Динамо»! 2

Вашего ребенка ждет настоящий фестиваль спорта:

-Подарки для участников от наших партнеров!

-Зажигательные квесты, веселые старты и конкурсы с аниматорами!

-Эксклюзивные мастер-классы от тренеров легендарного футбольного клуба «Динамо в Новосибирске»!

-Зрелищные показательные выступления!

-Яркие фото на память!

-И много футбола!

Фото Большой праздник уже завтра от футбольной школы «Динамо»! 3

Партнеры мероприятия:

Автошкола МИГБИ, Парк активного отдыха Ствол, Den`s pizza, Семечки Жаро, Семейный развлекательный центр "Весёлый остров", сеть фирменных магазинов «Медный Великан», Sova Bar

0+

Реклама ООО «ФШ «Динамо Новосибирск» ИНН 5410144252 Erid:2W5zFGXQHgL

Галина Дидан
Журналист

