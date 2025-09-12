Новосибирск поздравил со 100-летием ветерана ВОВ Владимира Сбоева

Сегодня Новосибирск поздравляет со столетним юбилеем Владимира Васильевича Сбоева — ветерана Великой Отечественной войны, выдающегося педагога и изобретателя.

Прошедший войну от Ленинграда до Берлина и Праги и награжденный множеством орденов и медалей, он после победы посвятил себя науке и подготовке инженерных кадров. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале мэра Новосибирска.

Жизнь Владимира Васильевича тесно связана с Новосибирским электротехническим институтом, ныне НГТУ. Он стоял у истоков формирования системы инженерного образования в городе, занимая должность заместителя декана радиотехнического факультета, а впоследствии возглавив заочный электромеханический факультет. Более сорока лет он готовил высококвалифицированных специалистов для страны.

Среди его разработок — всемирно известные «сани Сбоева», уникальный снегоболотоход, способный преодолевать снежные, ледовые и заболоченные территории. Для коллег и учеников Владимир Васильевич навсегда останется гениальным инженером и мудрым учителем, щедро передававшим знания молодежи.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что Владимир Сбоев является для города примером поколения победителей, чьё дело и наследие продолжают жить в его учениках и последователях.

