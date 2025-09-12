Новосибирцам рассказали, как можно уволиться без отработки

Юрист объяснил, как уволиться без отработки.

Юрист Александр Хаминский рассказал, что в некоторых случаях россияне могут уволиться без отработки, несмотря на обязательные две недели уведомления. Об этом пишет VSE42.RU.

Такие исключения возможны при наличии веских причин, например, поступление в вуз, выход на пенсию или нарушение работодателем трудовых норм. Также можно уволиться сразу после отпуска, где последним рабочим днем будет день его окончания, сообщает RT.

