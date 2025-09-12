Первый в России филиал вуза из КНДР откроется в Новосибирске

В Новосибирском Академгородке планируют открыть первое в России представительство крупнейшего северокорейского вуза — Университета имени Ким Ир Сена.

Согласно планам, открытие запланировано на 2025–2026 годы.

В настоящее время ведется поиск подходящего помещения, одним из вариантов рассматривается новый корпус поточных аудиторий НГУ. В планах сторон — налаживание активного сотрудничества, которое будет включать академические обмены студентами и преподавателями. Также прорабатывается возможность запуска программ двойных дипломов. Необходимым условием для их получения станет обучение талантливых студентов из КНДР в НГУ сроком не менее одного года.

