Умная колонка станет твоей – участвуй в розыгрыше на «Городской волне»

С 15 сентября медиахолдинг «СибфмГрупп» совместно с радиостанцией «Городская волна» (101.4 FM) запускает розыгрыш умной колонки «Яндекс Станция», чтобы помочь жителям Новосибирска справиться с осенней хандрой. Участвовать может любой житель города.

Как принять участие:

1.Сделайте осеннее фото на смартфон или фотоаппарат.

2.Загрузите фото на сайт Сибфм.

3.Ожидайте результаты, которые будут подводиться каждую пятницу в 17:00.

На протяжении трех недель по пятницам будут выбраны три финалиста. 10 октября в 17:00 среди трех счастливчиков будет выбран главный победитель проекта, который получит умную колонку. Для участников, занявших второе и третье места, организаторы и партнеры приготовили поощрительные призы.

Победители будут выявлены по количеству лайков под осенней фотографией.

Первый промежуточный итог и первый финалист акции будет известен уже 19 сентября. Везунчика ждет практичный подарок: набор круп из 20 коробок от призового партнера ООО «Первая Крупяная Компания». Когда дело касается вашего здоровья и вкуса, выбирайте — крупы ПАССИМ.

Генеральный партнер проекта: жилой комплекс «Счастливый квартал», застройщик — СЗ «Камея», с более чем 35-летним опытом надежности.

Партнеры проекта: многопрофильный медицинский центр «Клиника доктора Рогажинскас», частная школа с углублённым изучением IT и английского языка TOP IT SCHOOL.

Успей принять участие – возможно, счастливчиком станешь ТЫ!

Сроки проведения акции: с 15.09.2025 по 10.10.2025.

Подробности об организаторе, правилах, количестве призов и порядке их получения можно найти на сайте sib.fm.

