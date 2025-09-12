В Новосибирске мигрантов предупредили об окончании амнистии и депортации

ГУ МВД России напомнило об окончании срока действия Указа Президента, который позволял иностранным гражданам урегулировать своё правовое положение до 10 сентября 2025 года.

С 11 сентября, для тех, кто не воспользовался этой возможностью, начнут действовать меры, включая запрет на въезд в Россию и выдворение. Также нелегальные мигранты будут внесены в реестр контролируемых лиц, что ограничит их действия в стране.

Организации и граждане, оказывающие помощь таким мигрантам, могут быть оштрафованы на сумму до 500 тыс рублей. Трудоустройство возможно только для тех, кто соблюдает российские законы.

Напомним, что за неделю из Новосибирска выдворили 19 мигрантов.