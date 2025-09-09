За неделю из Новосибирска выдворили 19 мигрантов

С 1 по 7 сентября в Новосибирской области прошли рейды полиции и Росгвардии по выявлению нарушителей миграционного законодательства.

В ходе проверок 760 объектов, на которых проживают или работают иностранцы, было выявлено 280 нарушений. В результате 19 мигрантов были выдворены из России.

Правоохранители осмотрели 334 места проживания, 181 стройплощадку и 235 предприятий. Составлено 259 административных протоколов в отношении 39 иностранных граждан. 92 мигранта получили запрет на въезд в РФ, 243 человека прошли дактилоскопию и генетическую регистрацию. Через пункты пропуска за неделю прошло 9 510 иностранных граждан, выехало — 10 205. Об этом сообщил на оперативном совещании при губернаторе глава регионального ГУ МВД Андрей Кульков.

Напомним, что в Новосибирске мошеннически легализованных мигрантов внесут в федеральный реестр.