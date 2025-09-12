В Новосибирске резко сократились продажи алкоголя

В Сибирском федеральном округе за первые семь месяцев 2025 года отмечено снижение продаж алкогольной продукции на 10,86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, о чём сообщили в Межрегиональном управлении Росалкогольтабакконтроля по СФО.

Общий объём реализованных спиртных напитков составил 19,5 млн литров.

Сокращение коснулось почти всех категорий, исключением стали крепкие напитки (с содержанием спирта более 9%), продажи которых незначительно выросли – на 1,65%.

Продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи также снизились, составив 83,2 млн литров за шесть месяцев 2025 года, что на 10,33% меньше, чем годом ранее.

При этом, наблюдается рост популярности пивных напитков (на 13,75%). Кроме того, увеличились продажи сидра, пуаре и медовухи, достигнув 1,29 млн литров, что на 4,86% больше показателей за аналогичный период 2024 года.

