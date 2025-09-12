В Новосибирской области предложили запретить продажу алкоголя на время СВО

Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину инициативу о временном запрете продажи алкоголя на территории Новосибирска.

Предложение касается всех торговых точек, включая супермаркеты, киоски и заведения общественного питания. Исключение составит только безалкогольное пиво.

Основная цель — поддержка бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции, помощь им в сохранении трезвости ума и способности к взвешенным решениям.

Также организация планирует масштабную антиалкогольную кампанию с участием правоохранителей, медиков и активистов, а также развитие альтернативных культурных и спортивных мероприятий для жителей города, пишет BFM-Новосибирск.

Напомним, что бойцам СВО упростили оформление льгот в Новосибирске.