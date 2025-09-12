82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
12 сентября, 12:51
пробки
6/10
погода
+11.7°C
курсы валют
usd 85.66 | eur 99.73
82.76% -1.2
сегодня
12 сентября, 12:51
пробки
6/10
погода
+11.7°C
курсы валют
usd 85.66 | eur 99.73
сегодня 10:11
общество

В Новосибирской области предложили запретить продажу алкоголя на время СВО

Фото: freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину инициативу о временном запрете продажи алкоголя на территории Новосибирска.

Предложение касается всех торговых точек, включая супермаркеты, киоски и заведения общественного питания. Исключение составит только безалкогольное пиво.

Основная цель — поддержка бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции, помощь им в сохранении трезвости ума и способности к взвешенным решениям.

Также организация планирует масштабную антиалкогольную кампанию с участием правоохранителей, медиков и активистов, а также развитие альтернативных культурных и спортивных мероприятий для жителей города, пишет BFM-Новосибирск.

Напомним, что бойцам СВО упростили оформление льгот в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.