В Новосибирской области пройдет более 340 выборных кампаний

Избирком пересчитал избирателей в Новосибирской области.

Число избирателей в Новосибирской области составило почти 2,2 миллиона человек, из которых 1,2 миллиона проживают в Новосибирске. В сентябре пройдет более 340 избирательных кампаний, большинство из которых коснутся сельских советов.

Самыми крупными выборами станут выборы депутатов Заксобрания и горсовета Новосибирска. В парламент претендуют более 900 кандидатов на 76 мандатов, в горсовет — 290 кандидатов на 50 мест.

Голосование пройдет с 12 по 14 сентября. К выборам подготовлены 1,7 тысячи участков, из которых 873 будут оснащены видеонаблюдением. Полицейские обеспечат охрану бюллетеней на всех этапах голосования.

Напомним, что сегодня в Новосибирской области стартуют Единые дни голосования, в ходе которых жители региона изберут новый состав Совета депутатов города Новосибирска, Законодательного собрания области, а также районных и местных депутатов.