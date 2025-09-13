Число фактических взяток значительно увеличилось в Новосибирской области

В регионе увеличилось число фактических взяток.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, за первые шесть месяцев 2025 года количество случаев взяточничества выросло на 10%, с 115 до 126 случаев по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Вместе с тем общая сумма полученных взяток сократилась на 70%, составив чуть более 68 миллионов рублей. Размер взяток варьировался от 1 тысячи рублей до 45,4 миллиона рублей, пишет РБК Новосибирск.

