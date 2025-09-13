82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
13 сентября, 13:51
пробки
4/10
погода
+10.6°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
82.76% -1.2
сегодня
13 сентября, 13:51
пробки
4/10
погода
+10.6°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
сегодня 11:50
общество

Новосибирские ветераны СВО проходят реабилитацию в санаториях

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Ветераны специальной военной операции из Новосибирской области получают реабилитацию в санаториях по индивидуальным программам, разработанным с учетом их здоровья.

Как пишет Горсайт, для получения путевки необходимо подать заявление в клиентской службе СФР, центрах «Мои Документы» или через портал «Госуслуг» с приложением медицинских документов. В случае их отсутствия сотрудники СФР помогут в их оформлении, а решение принимается в течение двух рабочих дней.

Кроме того, СФР компенсирует расходы на дорогу до санатория и обратно, если предоставлены подтверждающие документы. Ветеран СВО Андрей И. поделился, что остался доволен реабилитацией в Центре «Тараскуль» и планирует вернуться туда в следующем году. Об этом сообщили в Отделении СФР по Новосибирской области.

Напомним, что в Новосибирской области предложили запретить продажу алкоголя на время СВО.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.