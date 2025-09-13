В Новосибирске стало известно, объявят ли вторую волну мобилизации 1 октября 2025 года

В преддверии осеннего призыва срочников, начинающегося 1 октября 2025 года, вопрос о возможной второй волне мобилизации остается одним из самых волнующих для жителей Новосибирска и всей страны.

Военный эксперт Александр Чугай рассказал, возможно ли это.

По словам спикера, текущая геополитическая обстановка не предполагает немедленной необходимости в проведении дополнительной мобилизации. Он подчеркнул, что Вооруженные Силы РФ обладают достаточным количеством личного состава для выполнения поставленных задач. Однако эксперт отметил, что ситуация может измениться в зависимости от развития событий на международной арене.

«Объявление мобилизации – это всегда крайняя мера, – пояснил Чугай. – И решение о ее проведении принимается на самом высоком уровне, исходя из анализа множества факторов. На данный момент я не вижу оснований для паники. Но бдительность терять не стоит».

Он также добавил, что осенний призыв срочников будет проходить в обычном режиме, в соответствии с действующим законодательством. Срочников не планируется отправлять в зону проведения специальных военных операций. Они будут проходить службу в учебных частях и подразделениях, расположенных вдали от линии боевых действий.

Ранее депутат Ростислав Антонов заявлял, что СВО может завершиться в конце 2026 года.