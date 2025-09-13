82.76% -1.2
сегодня 09:03
общество

В Новосибирской области откроется отель тишины

Фото: Сиб.фм
В декабре 2025 года в Мошковском районе Новосибирской области откроется отель «Мира Силентиум».

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, проект компании «Мира» представляет собой уникальный формат отдыха, ориентированный на тишину и восстановление.

За сумму два миллиарда рублей построят комплекс на 78 номеров, который станет частью экосистемы, включающей «Мира Парк» и «Мира Деревня». В отеле запретят шумные мероприятия, а гостям предложат единую форму одежды, программы правильного питания и практики восстановления. Кроме того, здесь будет возможность соблюдения обета молчания.

Напомним, что у станции "Спортивная" в Новосибирске построят транспортно-пересадочный узел.

Валерия Митрохина
Журналист

