сегодня
13 сентября, 10:56
пробки
3/10
погода
+10.3°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
сегодня
13 сентября, 10:56
пробки
3/10
погода
+10.3°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
сегодня 08:41
общество

В Новосибирской области проходят выборы в Горсовет и Заксобрание. День 2

Фото: Сиб.фм
Сегодня, 13 сентября, в Новосибирской области продолжается голосование на выборах в Законодательное Собрание и Совет депутатов. Напомним, что избирательные участки будут работать 13 и 14 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени.

В режиме онлайн Сиб.фм будет отслеживать процесс выборов.

Обновлено в 9:00. Найти свой избирательный участок можно с помощью онлайн-сервисов на портале «Госуслуги» или на официальном сайте ЦИК России. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

Обновлено в 8:42. Вчера, в первый день голосования, по данным на 15:00, явка составила 7,42%. К это времени проголосовали уже 161 748 избирателей.

Валерия Митрохина
Журналист

