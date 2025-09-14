82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
15 сентября, 01:06
пробки
0/10
погода
+6.6°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
82.76% -1.2
сегодня
15 сентября, 01:06
пробки
0/10
погода
+6.6°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
вчера 22:38
общество

Свыше 662 тысяч жителей Новосибирской области проголосовали на выборах

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

По официальным данным, явка избирателей составила 30,68 %.

14 сентября завершилось голосование на выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Советов депутатов представительных органов муниципальных образований и главы Карасёвского сельсовета Болотнинского района

По состоянию на 18:00 часов 14 сентября общая явка составила 30.26%, проголосовали 662 454 избирателей Новосибирской области.

В 20:00 закрылись все избирательные участки. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов.

Напомним, Сиб.фм ведёт онлайн с выборов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.