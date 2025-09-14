Свыше 662 тысяч жителей Новосибирской области проголосовали на выборах

По официальным данным, явка избирателей составила 30,68 %.
14 сентября завершилось голосование на выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Советов депутатов представительных органов муниципальных образований и главы Карасёвского сельсовета Болотнинского района
По состоянию на 18:00 часов 14 сентября общая явка составила 30.26%, проголосовали 662 454 избирателей Новосибирской области.
В 20:00 закрылись все избирательные участки. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов.
Напомним, Сиб.фм ведёт онлайн с выборов.