сегодня
14 сентября, 17:47
пробки
3/10
погода
+13.5°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
сегодня 15:30
общество

В Новосибирске еще один съезд четвертого моста откроют в октябре

Фото: ГК "ВИС"
Это позволит автомобилистам выезжать на Малую Станционную с проезда Энергетиков.

1 октября 2025 года в Новосибирске планируется открыть съезд № 6.1 с площади Труда на улицу Малую Станционную в рамках второго этапа запуска движения на мосту.

Как уточнили в мэрии областного центра, это позволит автомобилистам выезжать на Малую Станционную с проезда Энергетиков через район гипермаркета «Лента» и улицу Школьную, либо через разворот на Станционной со стороны города Обь.

Участок нового съезда уже построен и находится под дорогой, открытой в сентябре.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске продолжают реконструировать Димитровсий мост.

#дороги #мост #Новосибирск
Элина Тихая
Журналист

