В Новосибирске еще один съезд четвертого моста откроют в октябре

1 октября 2025 года в Новосибирске планируется открыть съезд № 6.1 с площади Труда на улицу Малую Станционную в рамках второго этапа запуска движения на мосту.

Как уточнили в мэрии областного центра, это позволит автомобилистам выезжать на Малую Станционную с проезда Энергетиков через район гипермаркета «Лента» и улицу Школьную, либо через разворот на Станционной со стороны города Обь.

Участок нового съезда уже построен и находится под дорогой, открытой в сентябре.

