В Новосибирске покажут сибирский виноград и осенние цветы

17 и 18 сентября в парке «Берёзовая роща» (ул. Селезнёва, 46а) пройдет выставка «Виноград и осенние цветы». С 10:00 до 19:00 гости смогут увидеть уникальные для Сибири достижения садоводов — морозостойкие сорта винограда, адаптированные к суровому климату, а также разнообразные сезонные растения.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, помимо виноградных лоз, на выставке представят коллекции томатов, перцев, осенних хризантем, георгин и гортензий. Специальным событием станет консультация агронома Татьяны Пегановой, которая поделится секретами выращивания и защиты растений в условиях сибирского лета и зимовки.

Выставка пройдет на базе «Дачной академии» — пространства, где горожане могут не только познакомиться с садоводческими успехами, но и получить практические советы по выращиванию культур в непростом климате Сибири.

