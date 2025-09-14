82.76% -1.2
сегодня 11:30
общество

В Новосибирске спасли собаку, оставшуюся без хозяев

Фото: МАСС
Спасатели прибыли на вызов и обнаружили шокирующую картину: на полу без признаков жизни лежал мужчина, а рядом привязанная собака.

В Новосибирске 13 сентября спасатели МАСС оперативно выехали по вызову на улицу Степную, где женщина звала на помощь. Прибыв на место, они обеспечили доступ в квартиру, внутри которой обнаружили шокирующую картину: на полу без признаков жизни лежал мужчина, а рядом находилась его супруга в крайне тяжёлом состоянии. Рядом с ними была привязанная на поводке собака, которая оставалась верной своим хозяевам до конца.

Неизвестно, сколько времени животное и люди провели в такой ситуации, но собака была сильно истощена от голода и жажды. Спасатели немедленно отвели её в другую комнату, накормили и напоили, после чего провели медицинскую эвакуацию женщины.

Осознавая, что питомцу теперь необходим постоянный уход, а его хозяйка будет долгое время находиться в больнице, спасатели начали искать приют, готовый взять животное. К счастью, приют Академгородка не остался равнодушным и сразу откликнулся на просьбу о помощи. По словам представителей приюта, собака быстро адаптируется к новым условиям и уже проявляет игривый и добрый нрав.

Ранее Сиб.фм писал, что на трассе Р-254 под Новосибирском спасатели деблокировали водителя из разбитого грузовика.

#Новосибирская область #собаки #спасатели
Элина Тихая
Журналист

Читайте в
