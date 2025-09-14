За сутки пожарные потушили 7 возгораний в Новосибирской области

Один из пожаров произошел в садовом некоммерческом товариществе «Сосенка», расположенном в Тогучинском районе.

За последние сутки на территории Новосибирской области было зарегистрировано 7 возгораний, а спасательные подразделения оперативно устранили последствия 12 дорожно-транспортных происшествий.Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Один из пожаров произошел в садовом некоммерческом товариществе «Сосенка», расположенном в Тогучинском районе. Огонь распространился по бане. К моменту прибытия первого пожарного расчета из-под кровли уже активно шел дым. Огнеборцам потребовалось всего три минуты, чтобы полностью ликвидировать огонь на площади шести квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

МЧС России настоятельно рекомендует гражданам строго соблюдать правила пожарной безопасности. Следует быть предельно аккуратным при растопке печи и использовании обогревательных приборов, избегать перегрузки электросети одновременным включением нескольких мощных электроприборов, а также приобрести огнетушитель и установить в жилом помещении автономный пожарный извещатель.

