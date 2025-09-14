82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
14 сентября, 11:26
пробки
2/10
погода
+11.5°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
82.76% -1.2
сегодня
14 сентября, 11:26
пробки
2/10
погода
+11.5°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
сегодня 10:00
общество

За сутки пожарные потушили 7 возгораний в Новосибирской области

Фото: ГУ МЧС РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Подпишитесь на Telegram-канал

Один из пожаров произошел в садовом некоммерческом товариществе «Сосенка», расположенном в Тогучинском районе.

За последние сутки на территории Новосибирской области было зарегистрировано 7 возгораний, а спасательные подразделения оперативно устранили последствия 12 дорожно-транспортных происшествий.Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Один из пожаров произошел в садовом некоммерческом товариществе «Сосенка», расположенном в Тогучинском районе. Огонь распространился по бане. К моменту прибытия первого пожарного расчета из-под кровли уже активно шел дым. Огнеборцам потребовалось всего три минуты, чтобы полностью ликвидировать огонь на площади шести квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

МЧС России настоятельно рекомендует гражданам строго соблюдать правила пожарной безопасности. Следует быть предельно аккуратным при растопке печи и использовании обогревательных приборов, избегать перегрузки электросети одновременным включением нескольких мощных электроприборов, а также приобрести огнетушитель и установить в жилом помещении автономный пожарный извещатель.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области за лето-2025 потушили 50 лесных пожаров.

#Новосибирская область #пожар #МЧС #баня
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Элина Тихая
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.