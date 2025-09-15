82.76% -1.2
сегодня 14:30
проиcшествия

Дело об аварийной посадке самолёта под Новосибирском может «уйти» в Омск

Фото: Артем Перевалов, Сиб.фм
Экс-командир экипажа самолёта «Уральских Авиалиний» Сергей Белов ходатайствует о переносе рассмотрения его уголовного дела в Омск. Об этом сообщили 15 сентября в паблике «Суды общей юрисдикции» во «ВКонтакте».

Решение по ходатайству будет принимать Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Напомним, что инцидент произошёл 12 сентября 2023 года, когда самолёт, выполнявший рейс Сочи-Омск, был вынужден совершить экстренную посадку в поле возле села Убинское. На борту находились около 170 пассажиров, никто не пострадал. Причиной незапланированной посадки стал отказ гидросистемы, а сложные погодные условия с сильным ветром вынудили экипаж посадить лайнер на пшеничное поле.

В результате проведенных экспертиз было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

При этом сами «Уральские авиалинии» поблагодарили бортпроводников севшего под Новосибирском Airbus A320 за профессионализм

Демонтаж деталей самолета был полностью завершен в январе текущего года.

