сегодня 22:36
проиcшествия

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Новосибирске

Фото: телеграм-канал АСТ-54 Black
В понедельник, 15 сентября, днём в районе колеса обозрения на улице Большевистской в Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей.

По предварительной информации, авария случилась при столкновении двух легковых кроссоверов.

Один из водителей выезжал на основную дорогу со стороны «Ривер Парка». В этот момент другой кроссовер, двигавшийся по крайней левой полосе, совершил резкий манёвр и не позволил ему завершить выезд, что привело к столкновению.

От удара один из автомобилей отбросило на соседнюю полосу, где в данный момент находился большегруз. Грузовик, который пропускал основной поток машин, также получил повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске младенец пострадал в ДТП на улице Титова.

Денис Дычаковский
Журналист

