сегодня
15 сентября, 23:53
пробки
1/10
погода
+8.1°C
курсы валют
usd 83.07 | eur 97.45
сегодня 22:38
общество

Как новосибирцам распознать скрытые болезни домашних животных?

Вчера еще игривый и ласковый, а сегодня — апатичный и прячется по углам. Знакомая ситуация для многих владельцев домашних животных в Новосибирске.

Часто мы списываем такие перемены на плохой характер или погоду, но на самом деле это могут быть первые и самые важные сигналы серьезной болезни.

Как рассказала изданию Pravda.ru ветеринарный врач Татьяна Гольнева, питомцы не могут пожаловаться на боль словами, поэтому они используют единственный доступный им язык — язык поведения.

По словам ветеринара, у кошек одним из самых ярких «криков о помощи» является отказ от лотка. Если ваша кошка внезапно игнорирует свой туалет и находит другое место — это не месть, а вероятный признак острой боли, например, при цистите или мочекаменной болезни. Животное ассоциирует лоток с болью и пытается ее избежать. Потеря аппетита и желание спрятаться в укромное место — также классические симптомы недомогания.

У собак маркеры болезни проявляются несколько иначе. «Главным симптомом в 90% случаев является снижение аппетита и угнетенное состояние», — поясняет эксперт. Ваша собака может принимать странные, несвойственные ей позы, пытаясь облегчить боль, или просто лежать без движения. Агрессия при прикосновении — это тоже тревожный знак. Это не испортившийся характер, а инстинктивная защита больного места.

Главный вывод для новосибирцев: любые резкие изменения в поведении питомца — это веский повод для беспокойства. Не стоит ждать, что «само пройдет». Своевременный визит к ветеринару может не только избавить вашего любимца от страданий, но и спасти ему жизнь.

0
Валерия Ким
Журналист

