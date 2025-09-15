Обнародованы результаты выборов губернаторов в 18 регионах России

Победители губернаторских выборов определились в 18 регионах России из 20, где проходило голосование. Сиб.фм публикует список новых глав субъектов федерации.

· В Пермском крае после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий побеждает действующий губернатор Дмитрий Махонин, он набрал 70,94% голосов.

· В Брянской области — действующий глава региона Александр Богомаз (78,78%).

· В Свердловской области — врио губернатора Денис Паслер (61,3%).

· В Курской области — врио главы региона Александр Хинштейн (86,92%).

· В Архангельской области — действующий губернатор Александр Цыбульский (67,32%).

· В Еврейской автономной области — врио главы региона Мария Костюк (83,02%).

· В Камчатском крае — действующий губернатор Владимир Солодов (62,97%).

· В Севастополе — действующий глава региона Михаил Развозжаев (81,72%).

· В Ленинградской области — действующий губернатор Александр Дрозденко (84,21%).

· В Оренбургской области — врио главы региона Евгений Солнцев (83,85%).

· В Коми — врио главы республики Ростислав Гольдштейн (70,04%).

· В Костромской области — действующий губернатор Сергей Ситников (67,63%).

· В Чувашии — действующий глава республики самовыдвиженец Олег Николаев (67,06%).

· В Новгородской области — врио губернатора Александр Дронов (62,19%).

· В Тамбовской области — врио главы региона Евгений Первышов (73,84%).

· В Иркутской области — действующий губернатор Игорь Кобзев (60,79%).

· В Татарстане — действующий глава республики Рустам Минниханов (88,15% после подсчета 98,62% протоколов).

· В Краснодарском крае — действующий губернатор Вениамин Кондратьев (83,41% после подсчета 98,02% протоколов).

Не подсчитаны голоса на выборах глав Калужской и Ростовской областей.

В Ненецком автономном округе губернатора предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех кандидатов, предложенных президентом.

Часть этих кампаний связана с кадровыми перестановками в губернаторском корпусе. Так, в ноябре 2024 года президент уволил по собственному желанию глав Тамбовской, Ростовской, ЕАО и Коми, назначив временно исполняющих обязанности. В декабре заявление о досрочном прекращении полномочий подал губернатор Курской области. В феврале Владимир Путин принял отставку главы Новгородской области, назначив его замминистра транспорта. В марте посты покинули руководители Свердловской и Оренбургской областей, также досрочно завершил работу губернатор Ненецкого автономного округа.

Ранее Сиб.фм публиковал список победителей на выборах в Заксобрание и Горсовет Новосибирска.