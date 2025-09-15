82.76% -1.2
сегодня 05:30
общество

В Новосибирске Александр Карелин прокомментировал изоляцию России от Олимпийских игр

По мнению сенатора РФ Александра Карелина, невозможно создать полноценную альтернативу международным соревнованиям.

«Я не верю в то, что можно создать полноценную альтернативу Олимпийским играм и или чемпионатам мира. Такие соревнования, как состязания в рамках БРИКС, могут быть лишь дополнением. Что касается наших спортсменов — они продукт честной, категорически правильной конкуренции. Нужно несмотря ни на что продолжать тренировать мастерство. Как говорил заслуженный тренер по биатлону Виталий Фатьянов: «работай, и тебя заметят, работай или тебя заменят», – заявил сенатор РФ, трёхкратный Олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

Напомним, из-за санкций на фоне СВО Россию отстранили от участия в чемпионатах мира, Олимпийских игр и других международных соревнований.

Ранее Сиб.фм публиковал мнение Александра Карелина о возможных трёхсторонних переговорах президентов трёх государств – Владимира Путина (Россия), Дональда Трампа (США), Владимира Зеленского (Украина).

Александр Борисов
журналист

