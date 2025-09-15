В Новосибирске иномарка перевернулась в результате ДТП

В 6-ом микрорайоне жилого района Родники Новосибирска вечером в понедельник, 15 сентября, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

По свидетельствам очевидцев, легковой автомобиль-иномарка перевернулся в результате столкновения и остался лежать на проезжей части. Об этом пишет телеграм-канал ACT-54 Black.

На место инцидента незамедлительно прибыли экстренные службы. Сотрудники полиции оцепили территорию для проведения следственных действий, а медики скорой помощи осмотрели участников ДТП. Для ликвидации последствий аварии был вызван эвакуатор, который впоследствии забрал повреждённый седан с проезжей части.

Инцидент привлёк большое внимание местных жителей — вокруг места происшествия собрались несколько десятков человек. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ране Сиб.фм писал о том, что ДТП с участием трех автомобилей произошло в Новосибирске.