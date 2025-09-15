Железные дороги в Новосибирской области стали проектироваться в 2 раза быстрее

Новосибирская компания «Промснаб-Сервис», специализирующаяся на проектировании объектов железнодорожной инфраструктуры, добилась значительного роста эффективности работы.

Благодаря участию в федеральной программе «Производительность труда» ей удалось повысить производительность на 112%.

Для достижения такого результата был реализован ряд мер, ключевой из которых стало внедрение CRM-системы. Она обеспечила комплексное взаимодействие с клиентами, позволила централизовать управление бизнес-процессами, оперативно вносить необходимые корректировки и организовать работу по принципу «одного окна».

Как отметил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, успех компании наглядно демонстрирует, что принципы бережливого производства эффективно работают не только на производстве, но и в офисной сфере. При поддержке экспертов программы около двадцати организаций-участниц уже смогли оптимизировать рабочие процессы, высвободить ресурсы и сократить издержки. Министр также добавил, что возможность присоединиться к проекту в этом году все еще сохраняется.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в этом сезоне Детская железная дорога в Новосибирске перевезла более 60 тыс. пассажиров.