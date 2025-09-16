Псу пропавшего участника СВО ищут новый дом в Новосибирске

Немецкая овчарка по кличке Жиган, которая более 11 лет была верным другом ветерану-пограничнику Сергею Анисимову в Новосибирской области, ищет новый дом.

Причиной печального расставания стала трагическая ситуация с её хозяином: в прошлом году 60-летний сибиряк добровольцем ушел участвовать в СВО, а несколько месяцев назад его группа пропала без вести. Об этом пишет "АиФ-Новосибирск".

Сергей, у которого не было жены и детей, души не чаял в своем питомце, взятом ещё щенком. Они никогда надолго не расставались, но, отправляясь на фронт, мужчине пришлось оставить Жигана на попечение племянника. После того как связь с Сергеем прервалась, родственники начали искать для собаки новых хозяев, ссылаясь на то, что она якобы проявила агрессию к ребенку.

Однако знакомые хозяина эту информацию опровергают. По словам женщины по имени Евгения, Жиган всегда отличался исключительно добрым нравом. Они отметили, что пес даже разрешал лазать по нему детям, в ответ не проявляя агрессивных намерений.

Сама Евгения забрать пса не может из-за другого питомца в доме и высоких затрат на содержание породистой собаки. Пока Жиган остается у племянника пропавшего без вести хозяина, но его будущее под большим вопросом. Пес находится в преклонном возрасте, когда у немецких овчарок нередко возникают серьезные проблемы со здоровьем, в частности с лапами.

