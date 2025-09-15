Подросток из Новосибирска получит выплату за смерть отчима в зоне СВО

13 лет мужчина воспитывал ребенка, как родного. Добиться решения в получении компенсации удалось через суд.

Как следует из материалов дела, отчим погиб в ходе специальной военной операции. После его гибели пасынок обратился за выплатой, положенной членам семьи погибшего военнослужащего. Однако в выплате было отказано, поскольку юридически он не являлся родственником погибшему.

Тогда молодой человек обратился в суд с иском об установлении факта нахождения на иждивении и признании его членом семьи погибшего. В суде были представлены доказательства того, что отчим длительное время принимал активное участие в жизни и воспитании пасынка, обеспечивал его материально и относился к нему как к родному сыну.

Суд, рассмотрев представленные доказательства, пришел к выводу, что факт нахождения молодого человека на иждивении отчима установлен и доказан. Также суд учел, что отчим фактически заменил истцу отца, заботился о нем и воспитывал на протяжении длительного времени.

В итоге, Венгеровский районный суд вынес решение об удовлетворении исковых требований молодого человека.