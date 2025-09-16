В Новосибирске подвели окончательные результаты выборов в Горсовет и Заксобрание.

16 сентября в правительстве Новосибирской области руководитель регионального избиркома Ольга Благо подводит итоги трехдневного голосования. На месте работает журналист Сиб.фм, а мы рассказываем вам главные новости по поводу выборов 2025 года в режиме онлайн.
На этом мы заканчиваем трансляцию. Остальные итоги являются предварительными, и не так интересны широкой аудитории. Спасибо, что были с нами!
Обновлено в 17.34.
В Горсовете в предстоящем политическом сезоне также будет доминировать «Единая Россия».
«По результатам выборов в Горсовет прошли 40 депутатов от «ЕР», три — от партии «Новые люди», один — от партии «Родина» и шесть депутатов от КПРФ», — сказала Благо.
Обновлено в 17:21.
По результатам подсчетов голосования, в Заксобрание Новосибирской области не прошли две партии: "Зеленые" и "Родина". Они не смогли преодолеть пятипроцентный рубеж.
«51 мандат в Законодательном собрании получает «Единая Россия», 10 — КПРФ, 4 — «ЛДПР», 4 — «Справедливая Россия», 2 — «Партия Пенсионеров», 1 — «Родина», — сообщила Ольга Благо.
Обновлено в 17:17.
Глава избиркома не увидела нарушений на прошедших выборах.
«Нарушений во время проведений выборов зафиксировано не было. Все компании полностью состоялись», — заявила Ольга Благо.
Обновлено в 17:12.
Окончательный список новых депутатов Законодательного собрания региона будет сформирован к 17 сентября. По данным избиркома, в Новосибирске явка составила 23,98%.
Обновлено в 17:10.
«Избранных депутатов уже оповестили о том, что они избраны. В течение 5 дней они должны оповестить о том, если ли у них какие-то ограничения, несовместимые со статусом депутата», — сообщила Ольга Благо.
Обновлено в 17:00.
По данным главы избиркома, всего на выборы заявились 6587 кандидатов.
Напомним, что по результатам выборов в новосибирском Горсовете не осталось независимых депутатов. Теперь большинство его членов – а именно 40 человек из 50-ти – это «Единороссы». Шесть от «КПРФ», трое от партии «Новые люди» и один от партии «Родина». Накануне в Новосибирске политические эксперты оценили результаты выборов-2025.