В Новосибирске подвели окончательные результаты выборов в Горсовет и Заксобрание.

16 сентября в правительстве Новосибирской области руководитель регионального избиркома Ольга Благо подводит итоги трехдневного голосования.





Обновлено в 17.34.

В Горсовете в предстоящем политическом сезоне также будет доминировать «Единая Россия».

«По результатам выборов в Горсовет прошли 40 депутатов от «ЕР», три — от партии «Новые люди», один — от партии «Родина» и шесть депутатов от КПРФ», — сказала Благо.

Обновлено в 17:21.

По результатам подсчетов голосования, в Заксобрание Новосибирской области не прошли две партии: "Зеленые" и "Родина". Они не смогли преодолеть пятипроцентный рубеж.

«51 мандат в Законодательном собрании получает «Единая Россия», 10 — КПРФ, 4 — «ЛДПР», 4 — «Справедливая Россия», 2 — «Партия Пенсионеров», 1 — «Родина», — сообщила Ольга Благо.

Обновлено в 17:17.

Глава избиркома не увидела нарушений на прошедших выборах.

«Нарушений во время проведений выборов зафиксировано не было. Все компании полностью состоялись», — заявила Ольга Благо.

Обновлено в 17:12.

Окончательный список новых депутатов Законодательного собрания региона будет сформирован к 17 сентября. По данным избиркома, в Новосибирске явка составила 23,98%.

Обновлено в 17:10.

«Избранных депутатов уже оповестили о том, что они избраны. В течение 5 дней они должны оповестить о том, если ли у них какие-то ограничения, несовместимые со статусом депутата», — сообщила Ольга Благо.

Обновлено в 17:00.

По данным главы избиркома, всего на выборы заявились 6587 кандидатов.

Напомним, что по результатам выборов в новосибирском Горсовете не осталось независимых депутатов. Теперь большинство его членов – а именно 40 человек из 50-ти – это «Единороссы». Шесть от «КПРФ», трое от партии «Новые люди» и один от партии «Родина». Накануне в Новосибирске политические эксперты оценили результаты выборов-2025.