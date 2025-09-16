В Новосибирске перенесли остановку трамвая рядом с Центральным рынком

В Новосибирске изменилось расположение остановки общественного транспорта «М. Сибирская».

Как сообщает пресс-служба мэрии города, остановочный пункт для трамваев был перенесен.

Изменение коснулось направления движения в сторону остановки «Стадион «Спартак». Пункт переместили на 100 метров против хода движения.

С 16 сентября трамвай маршрута № 13 будет осуществлять высадку пассажиров уже на новом месте.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске планируют пустить трамвай до микрорайона «Пригородный простор».