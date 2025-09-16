В Новосибирске первый сорт сои российской селекции передан на госиспытания

Учёные из новосибирского Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН завершили разработку первого отечественного сорта сои и направили его на государственные сортоиспытания.

Масштабная селекционная работа, начатая ещё в 2020 году, была нацелена на создание культуры, идеально адаптированной к российским климатическим условиям.

Ключевой задачей для исследователей было не только обеспечить высокую урожайность и устойчивость растения, но и сохранить в нём повышенное содержание белка. Как отмечают специалисты, процесс гибридизации сои является сложной задачей, однако его успешная реализация позволит значительно снизить зависимость российского агропрома от импортного семенного материала.

В пресс-службе института также анонсировали дальнейшие планы: уже через два года на испытания планируется передать новую партию перспективных сортов-кандидатов. Это важный шаг на пути к обеспечению продовольственной безопасности страны и развитию собственной селекционной школы.

Ранее Сиб.фм писал о том, что учёные Сибстрин изобрели керамическую смесь из отходов добычи.