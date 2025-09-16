В Новосибирске стали известны подробности задержания журналиста Натальи Коробициной на выборах

16 сентября стало известно, что за пьяный дебош на избирательном участке на минувших выходных административному аресту подверглась жительница Новосибирска. Из материалов административного дела следует, что женщина вела себя вызывающе: сквернословила и мешала избирательному процессу.

«Суд принял во внимание предыдущие прегрешения Коробицыной, включая эпизоды мелкого хулиганства и употребления спиртных напитков в публичных местах, и назначил ей наказание в виде административного ареста сроком на двое суток» — сообщили в суде.

По данным Сиб.фм, дебош устроила новосибирская гражданская (то есть не трудоустроенная в СМИ) журналистская Наталья Коробицина. Она периодически снимает резонансные события, а материалы продает или передает в средства массовой информации. Именно она привлекла внимание общественности к ситуации с педофилом, который держал в страхе поселок Чистоозерный после выхода из колонии за убийство и изнасилование малолетней девочки.

По данным Сиб.фм, Наталью Коробицину 18 августа этого года задержали в Первомайском районе за аналогичное нарушение: неподобающее поведение в состоянии алкогольного опьянения. Сама дебоширка рассказывала, что на улице Твардовского сотрудники ГАИ посадили ее в багажник служебного автомобиля и сначала отвезли в полицейский участок, а затем — в вытрезвитель. Коробицина выложила видео из авто, возмутившись тем, что в багажнике было темно, небезопасно, а также бегали тараканы.

Дозвониться до Коробициной на момент публикации не вышло: ее телефон временно недоступен.