В Новосибирской области в ДТП погибли 8 детей за 8 месяцев 2025 года

За первые восемь месяцев 2025 года в Новосибирской области значительно выросло число дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

По данным управления Госавтоинспекции региона, общее количество таких аварий достигло 389, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Печальная статистика свидетельствует о тяжелых последствиях этих происшествий. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 412 несовершеннолетних, а восемь детей, к сожалению, погибли. Особую тревогу вызывает рост наездов на детей-пешеходов: зарегистрировано 162 таких аварии, в которых погибли три ребенка. Этот показатель выглядит особенно удручающе на фоне прошлого года, когда за тот же период не было зафиксировано ни одного подобного смертельного случая.

