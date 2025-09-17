Губернатор НСО Травников провёл совещание по защите многодетных семей от пожаров

В Новосибирской области приняты дополнительные меры для повышения пожарной безопасности в домах многодетных семей.

Соответствующее решение было утверждено на совещании в региональном правительстве под председательством губернатора Андрея Травникова.

Глава региона сообщил, что в этом году программа по оснащению жилых помещений многодетных семей автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-связью (АДПИ-GSM) будет расширена. На сегодняшний день в области уже установлено более 19,4 тысячи таких устройств. Учитывая растущее количество многодетных семей, было принято решение о выделении дополнительных бюджетных средств на закупку и монтаж датчиков. Кроме того, для закрепления этой меры поддержки планируется разработать и принять специальный областной закон.

Представитель Главного управления МЧС России по Новосибирской области Александр Гаврильченко привёл статистику, подтверждающую эффективность программы. С начала 2024 года благодаря своевременному срабатыванию сигнализации было спасено 58 человек, 37 из которых — дети. Всего же с момента старта программы в 2017 году датчики помогли сохранить жизни 428 человек, в том числе 262 несовершеннолетних.

По итогам совещания местным властям поручено провести детальный анализ текущей оснащённости домов многодетных семей противопожарными извещателями и усилить контроль за их техническим обслуживанием. Разработкой проекта областного закона займутся министерство труда и социального развития региона совместно с Главным управлением МЧС.

