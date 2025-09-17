82.76% -1.2
сегодня 17:55
общество

Новосибирские школьники вошли в топ-5 лучших в РФ по математике и информатике

Фото: Сиб.фм
Отличные результаты продемонстрировали школьники Новосибирской области по итогам масштабной всероссийской проверки знаний по точным наукам.

Регион вошёл в пятёрку лучших субъектов страны сразу по трём ключевым дисциплинам, подтвердив статус одного из ведущих научных центров России.

По данным за 2024 год, новосибирские ученики заняли пятое место в общероссийском рейтинге по математике. Победителями здесь стали 7% от общего числа участников. Столь же высокий результат — пятое место — был показан и по физике, где доля победителей составила 8%.

Наивысшее достижение было зафиксировано в информатике. По этому предмету сборная Новосибирской области поднялась до четвёртой строчки рейтинга, а каждый десятый участник от региона стал победителем.

Как отмечают эксперты, такие успехи красноречиво свидетельствуют о высоком уровне преподавания технических предметов в местных школах.

Традиционно лидерские позиции в итоговом рейтинге заняли Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Однако Новосибирская область смогла опередить многие другие крупные регионы, продемонстрировав выдающуюся подготовку своих учащихся.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в новосибирских школах обновляют медицинские пункты и завершают ремонты.

Денис Дычаковский
Журналист

