Новосибирский фотограф рекламирует студию снимками детей с эротическим подтекстом

В редакцию Сиб.фм поступила жалоба на фотостудию «Звезда» в Новосибирске. Павел* (имя изменено) обратил внимание на пост с образцом работы руководителя проекта Александра Якименко. Он опубликовал короткое видео, смонтированное из фотографий девочки с синими волосами. На снимках подросток предстает с голыми плечами и приспущенном платье. Увиденное возмутило Павла.

«Девочка полуголая, ее снимал лично директор фотостудии, что он сам подтвердил в комментариях. Назвал он и ее возраст: 11 лет. На мой взгляд, это за рамками приличия и здравого смысла. Прошу разобраться и получить разъяснения от самого директора студии», — сказал Павел.

Из предоставленных Павлом скриншотов следует, что директор фотостудии сам провёл съемку, он указал и возраст девочки — 11 лет.

В разговоре Сиб.фм Александр Якименко сказал, что не видит в этих снимках ничего предосудительного. Впрочем, на этом он и завершил разговор, и теперь не отвечает на звонки редакции.

«Учитывая возраст модели, ситуация пограничная. Невооружённым взглядом прослеживаются элементы легкой эротики. Одновременно с этим возникает вопрос к родителям девочки или ее законным представителям. Куда они смотрят, зачем разрешать своему ребенку 11 лет оголять плечи, спину? Ну и к фотографу, взрослому человеку, тоже есть вопросы. Думаю, что силовикам стоит присмотреться к нему и внимательно изучить саму персону и ее профессиональную, а может быть и не только профессиональную деятельность. В целом такие фотосессии —не для детей, это мое личное мнение», — прокомментировал Сиб.фм ситуацию ведущий юрист ПЦ «Алмаз Новосибирск» Захар Глушков.

