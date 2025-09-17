Новосибирцев предупредили об утренних туманах

В ближайшие семь дней Новосибирск ожидает сухая и теплая погода, характерная для периода «бабьего лета».

Однако по ночам и в утренние часы город будут окутывать туманы. Об этом сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко на оперативном совещании с главами районов.

Дневная температура воздуха будет комфортной и составит от +10...+12 до +16...+20 градусов. Таким образом, несмотря на туманные утра, новосибирцев и гостей города ждет солнечная и по-летнему теплая неделя.

