сегодня
17 сентября, 22:05
пробки
2/10
погода
+10.9°C
курсы валют
usd 82.99 | eur 98.29
сегодня 21:13
общество

Новосибирцев предупредили об утренних туманах

Фото: Сиб.фм
В ближайшие семь дней Новосибирск ожидает сухая и теплая погода, характерная для периода «бабьего лета».

Однако по ночам и в утренние часы город будут окутывать туманы. Об этом сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко на оперативном совещании с главами районов.

Дневная температура воздуха будет комфортной и составит от +10...+12 до +16...+20 градусов. Таким образом, несмотря на туманные утра, новосибирцев и гостей города ждет солнечная и по-летнему теплая неделя.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирск накрыл туман утром 16 сентября.

Денис Дычаковский
Журналист

