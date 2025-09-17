82.76% -1.2
сегодня
17 сентября, 12:26
пробки
4/10
погода
+17°C
курсы валют
usd 82.83 | eur 97.89
сегодня 11:33
общество
Радиостанция «Городская волна» разыгрывает умную колонку в Новосибирске

Фото СИБ.ФМ
С 15 сентября медиахолдинг «СибфмГрупп» совместно с радиостанцией «Городская волна» (101.4 FM) запускает осенний розыгрыш умной колонки «Яндекс Станция». Акция приурочена к борьбе с осенней хандрой и продлится до 10 октября 2025 года. Попытать счастье могут все жители Новосибирска.

Для участия необходимо загрузить осеннее фото на сайт sib.fm. Победители определяются по количеству лайков под фотографиями.

Каждую пятницу в 17:00 будет выбираться один финалист, который получит промежуточные призы от партнеров акции. Главный победитель, ставший обладателем умной колонки от генерального партнера проекта — жилого комплекса «Счастливый квартал», застройщик — СЗ «Камея», будет определен 10 октября среди трех финалистов.

Первый финалист будет объявлен уже 19 сентября и получит набор из 20 коробок круп от призового партнера ООО «Первая Крупяная Компания». Когда дело касается вашего здоровья и вкуса, выбирайте — крупы ПАССИМ.

Генеральный партнер проекта: жилой комплекс «Счастливый квартал», застройщик — СЗ «Камея», с более чем 35-летним опытом надежности.

Партнеры проекта: многопрофильный медицинский центр «Клиника доктора Рогажинскас», частная школа с углублённым изучением IT и английского языка TOP IT SCHOOL.

Успей принять участие – возможно, счастливчиком станешь ТЫ!

Сроки проведения акции: с 15.09.2025 по 10.10.2025.

Подробности об организаторе, правилах, количестве призов и порядке их получения можно найти на сайте sib.fm.

12+

Реклама. ООО «СибфмГрупп». ИНН 5406605736 Erid:2W5zFJ3B2RW

Галина Дидан
Журналист

