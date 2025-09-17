82.76% -1.2
сегодня 17:06
проиcшествия

Серьезные сбои в работе интернета отметили новосибирцы 17 сентября

Фото: freepik.com
В Новосибирске вновь зафиксированы массовые перебои в работе мобильного и проводного интернета.

Абоненты разных операторов связи жалуются на проблемы с доступом к банковским приложениям, мессенджерам, сервисам онлайн-оплат, а также на нестабильную загрузку различных сайтов.

По информации, поступившей от читателей «Комсомольской правды» в Новосибирске, сбои затрагивают не только мобильные сети, но и домашний проводной интернет.

Сервис мониторинга Downdetector подтверждает масштаб инцидента: только за последний час было зарегистрировано 59 сообщений о неполадках, а в течение суток их число превысило 568.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирцам рассказали, как защитить свои данные в Интернете.

Денис Дычаковский
Журналист

