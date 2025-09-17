82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
17 сентября, 20:20
пробки
4/10
погода
+13.7°C
курсы валют
usd 82.83 | eur 97.89
82.76% -1.2
сегодня
17 сентября, 20:20
пробки
4/10
погода
+13.7°C
курсы валют
usd 82.83 | eur 97.89
сегодня 18:50
общество

В Новосибирск прибыл новый модернизированный трамвай

Фото: мэрия Новосибирска
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирск прибыл первый кузов для модернизации трамвайного парка в рамках сотрудничества города с компанией «БКМ Сибирь».

Как сообщает мэрия, программа предполагает не покупку совершенно новых вагонов, а экономичный и эффективный подход: современные кузовы модели Т701 устанавливаются на проверенную временем старую ходовую часть.

Уже в прошлом году таким способом было обновлено 20 трамваев. Все они были направлены на один из самых загруженных маршрутов города — №13. Планы на 2025 год включают модернизацию ещё девяти вагонов. Это позволит не только полностью укомплектовать состав на 13-м маршруте, но и усилить парк других направлений на правом берегу Новосибирска.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске планируют пустить трамвай до микрорайона «Пригородный простор».

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.