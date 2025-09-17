В Новосибирск прибыл новый модернизированный трамвай

В Новосибирск прибыл первый кузов для модернизации трамвайного парка в рамках сотрудничества города с компанией «БКМ Сибирь».

Как сообщает мэрия, программа предполагает не покупку совершенно новых вагонов, а экономичный и эффективный подход: современные кузовы модели Т701 устанавливаются на проверенную временем старую ходовую часть.

Уже в прошлом году таким способом было обновлено 20 трамваев. Все они были направлены на один из самых загруженных маршрутов города — №13. Планы на 2025 год включают модернизацию ещё девяти вагонов. Это позволит не только полностью укомплектовать состав на 13-м маршруте, но и усилить парк других направлений на правом берегу Новосибирска.

