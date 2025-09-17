В Новосибирской области дымовые датчики спасли 37 детей с начала 2025 года

В Новосибирской области с начала 2025 года автономные дымовые пожарные извещатели помогли спасти жизни 58 человек.

Большинство спасенных — 37 детей — были вовремя эвакуированы благодаря своевременному оповещению этих устройств.

Эти данные стали ключевой темой на совещании по противопожарной безопасности в семьях с детьми, которое провел губернатор Андрей Травников. Он сообщил, что программа по оснащению домов современными приборами с GSM-оповещением активно продолжается. На сегодняшний день в регионе уже установлено 19,4 тысячи таких датчиков.

Учитывая растущее количество многодетных семей в области, было принято решение о выделении дополнительного финансирования на закупку и монтаж извещателей. Кроме того, разрабатывается областной закон, который закрепит эту меру в качестве постоянной социальной поддержки для нуждающихся категорий граждан.

Как отметил и. о. заместителя начальника регионального МЧС Александр Гаврильченко, эффективность программы очевидна. За все время ее реализации, начиная с 2017 года, было спасено 428 человек, 262 из которых — дети.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области МЧС ликвидировало 18 пожаров за сутки.