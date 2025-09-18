Две машины столкнулись в Новосибирске на улице Романова вечером 18 сентября

В Новосибирске на улице Романова, у дома № 60/1, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По предварительной информации, водитель Toyota Corona не справился с управлением и совершил столкновение с белой Lada Vesta. Об этом сообщает телеграм-канал ACT-54 Black со ссылкой на очевидцев.

По словам очевидца, аварийная ситуация возникла из-за резкого торможения отечественного седана. Водитель Lada Vesta остановился, чтобы пропустить пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Следовавший за ним автомобиль Toyota Corona не успел среагировать и совершил наезд.

В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками ГИБДД. Информация о возможных пострадавших уточняется.

