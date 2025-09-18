Контрразведчики спасли новосибирского студента от совершения государственной измены

Сотрудники новосибирского управления ФСБ помогли 23-летнему студенту новосибирцу не покалечить свою судьбу. Он едва не примкнул к вооруженным силам Украины, по крайней мере все к этому шло до вмешательства силовиков. Подробности Сиб.фм рассказали в УФСБ 18 сентября.

«23-летний житель Новосибирска предпринимал попытки установления контакта с представителями украинской террористической организации «Русский добровольческий корпус» для участия в деятельности, направленной против безопасности России. Также он посещал курсы для поиска информации об оказании помощи ВСУ», — сообщили контрразведчики.

Сотрудники УФСБ решили применить превентивные меры и вынесли студенту предупреждение. Если новосибирец не сделает правильных выводов, в следующий раз он понесет наказание в соответствии со ст.275 «Государственная измена».

Ранее УФСБ ликвидировало в Новосибирске украинскую нарколабораторию.