сегодня
18 сентября, 13:55
пробки
5/10
погода
+20.6°C
курсы валют
usd 82.99 | eur 98.29
сегодня 11:54
общество

Контрразведчики спасли новосибирского студента от совершения государственной измены

Фото: УФСБ НСО
Сотрудники новосибирского управления ФСБ помогли 23-летнему студенту новосибирцу не покалечить свою судьбу. Он едва не примкнул к вооруженным силам Украины, по крайней мере все к этому шло до вмешательства силовиков. Подробности Сиб.фм рассказали в УФСБ 18 сентября.

«23-летний житель Новосибирска предпринимал попытки установления контакта с представителями украинской террористической организации «Русский добровольческий корпус» для участия в деятельности, направленной против безопасности России. Также он посещал курсы для поиска информации об оказании помощи ВСУ», — сообщили контрразведчики.

Сотрудники УФСБ решили применить превентивные меры и вынесли студенту предупреждение. Если новосибирец не сделает правильных выводов, в следующий раз он понесет наказание в соответствии со ст.275 «Государственная измена».

Ранее УФСБ ликвидировало в Новосибирске украинскую нарколабораторию.

0
Виктор Бобровников
Главный редактор

