Сирота заявил о бездействии новосибирских властей из-за невыплаты ему 2,8 млн рублей

Сирота из Новосибирской области Кирилл Титков заявил в прокуратуру о бездействии администрации города Барабинска и судебных приставов. Ранее молодой человек выиграл суд, чиновников обязали выплатить ему 2,8 миллиона рублей. И хотя решение вступило в начале августе, денег истец так и не получил и к 18 сентября. Это побудило его обратиться в прокуратуру.

«Мою жалобу приняли, сказали, что будут проводить проверку, зададут вопрос администрации, и узнают в чем проблема. В том, что приставы бездействуют или администрация», — сказал Титков Сиб.фм.

Историю противостояния Кирилла и чиновников мы приводили ранее. Сиротой он стал в возрасте пяти лет. После окончания интерната для сирот он попал в ветхий барк на улице Песчаной в Барабинске. Дом признали аварийным в 2017-ом году и обещали расселить до ноября 2020 года. Но этот срок нарушили.

Устав ждать милости от чиновников Титков обратился в суд. Фемида встала на его сторону, обязав администрацию Барабинска выплатить ему солидную компенсацию.

Впрочем, по закону у чиновников есть возможность тянуть время. Это обусловлено особенностями бюджетной политики.