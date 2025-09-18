82.76% -1.2
сегодня 21:21
общество

Жители Новосибирской области смогут проходить службу в группировке «Отважные»

Фото: Сиб.фм
Жители Новосибирской области получили возможность проходить службу в группировке МО РФ «Отважные».

Соответствующие условия для заключения контракта регулярно обновляются правительством региона совместно с областным военным комиссариатом.

Как отметил руководитель департамента административных органов администрации губернатора и правительства области Алексей Кириллов, такая работа ведётся на постоянной основе.

Группировка «Отважные» входит в состав Центрального военного округа и включает, в частности, 41-ю общевойсковую армию и 24-ю бригаду специального назначения. Это объединение подтвердило свою высокую эффективность и профессионализм в ходе специальной военной операции.

Для желающих заключить контракт до конца сентября действуют особые условия. Единовременная выплата составляет 2 миллиона рублей с учётом региональных и федеральных средств. Размер денежного довольствия военнослужащих в зоне проведения СВО начинается от 210 тысяч рублей.

Узнать подробности о службе по контракту и предоставляемых социальных гарантиях можно по бесплатному номеру «горячей линии» 117 или на специализированном сайте kontrakt.nso.ru.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске женщинам назвали причины отказа в заключении контракта на СВО.

Денис Дычаковский
Журналист

