Аргентинская страсть в сибирской осени: легендарное шоу «FREEDOM» покорит Новосибирск

7 октября кинотеатр имени Маяковского превратится в эпицентр аргентинской культуры. В Сибирь с единственным выступлением приезжает всемирно известная танцевальная труппа Los Potros Malambo с новой программой «FREEDOM». Это шоу, покорившее Дженнифер Лопес и Cirque du Soleil, теперь представят новосибирской публике.

В 19:00 на сцене начнется уникальное представление, сочетающее многовековые традиции аргентинского маламбо с современной хореографией. Маламбо — исторический танец аргентинских гаучо, исполняемый исключительно мужчинами, — поразит зрителей своей энергией и precision.

В программе:

- Виртуозное жонглирование боласами — традиционным оружием ковбоев

- Огненный сапатео — ритмичные удары каблуками, создающие барабанную дробь

- Сплав фламенко, танго и современных ритмов

- Живая музыка на народных инструментах и мощные визуальные эффекты

Двенадцать танцоров, чья синхронность и энергия hypnotize зрителей, представят не просто танец, а полноценный спектакль об аргентинской душе — от яростной экспрессии до лирических моментов.

Особую значимость шоу придает участие коллектива в проекте Дженнифер Лопес «Q'Viva: The Chosen» и сотрудничество с Cirque du Soleil. Мировое турне труппы уже покорило США, Китай и Европу, а теперь добралось до Сибири.

Для зрителей это уникальная возможность познакомиться с аутентичной культурой Аргентины: зажигательные ритмы, которые не оставят равнодушны, профессионализм труппы, признанный мировыми звездами и идеальный способ зарядиться энергией осенним вечером.

Шоу рекомендовано всем, кто ценит высокое искусство, этническую культуру и ищет незабываемых впечатлений. Это больше, чем танец — это путешествие в пампасы, которое останется с вами надолго.

Где и когда: 7 октября, 19:00, кинотеатр имени Маяковского. Билеты уже в продаже. Не пропустите шанс увидеть страсть Аргентины в сибирской осени!

